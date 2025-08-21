ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
330
1 мин

В Севастополе взрывы и пожар: у окупантов горит район Фиолента и Казачки

В оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Местные сообщают о густом дыме и пожаре после падения беспилотника, якобы начиненного взрывчаткой.

Елена Кузьмич
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В ночь на 21 августа в районе Фиолента под временно оккупированным Севастополем произошли два сильных взрыва. Об этом сообщают местные ресурсы. Несмотря на мощные детонации, сигнала воздушной тревоги не было.

Впоследствии стало известно о взрыве и пожаре в микрорайоне Козачка. По предварительным данным, там упал вроде бы боевой беспилотник, начиненный тротилом. На месте виден густой черный дым.

Оккупационные власти Крыма официально ситуацию не комментируют.

Напомним, что ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму отключат интернет: что известно .

