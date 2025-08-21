В Севастополе взрывы и пожар: у окупантов горит район Фиолента и Казачки

Пожар, огонь / © pixabay.com

В ночь на 21 августа в районе Фиолента под временно оккупированным Севастополем произошли два сильных взрыва. Об этом сообщают местные ресурсы. Несмотря на мощные детонации, сигнала воздушной тревоги не было.

Впоследствии стало известно о взрыве и пожаре в микрорайоне Козачка. По предварительным данным, там упал вроде бы боевой беспилотник, начиненный тротилом. На месте виден густой черный дым.

Оккупационные власти Крыма официально ситуацию не комментируют.

