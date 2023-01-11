В Севастополе женщина пожаловалась полиции на избиение мужа и узнала, что он – дезертир из "ДНР"

Женщина была убеждена, что любимый – морской пехотинец, а он восемь лет находился в розыске террористов из "ДНР".

Жительница оккупированного Севастополя пожаловалась в полицию на мужа-морпеха, который в состоянии алкогольного опьянения избил ее в новогоднюю ночь. От полиции женщина узнала неожиданные детали о своем любимом.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash.

Отношения Евгении и Сергея длились в течение года, и женщина была уверена, что любимый – морской пехотинец. Об этом она знала только по словам мужа. В отношениях пары царила идиллия, однако во время новогодних праздников все изменилось.

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"Сергей улетел в алкогольный умат на пять дней. И пока синева плескалась в его голове, слезы Евгении плескались по стенам – от ударов партнера и сорванных праздников. В обиде она позвонила в часть, в которой, как она думала, служил любовник", – говорится в сообщении канала.

Евгения рассказала об избиении мужа морским пехотинцам. Они приехали, забрали дебошира и позже выяснили, что он не имеет к морской пехоте никакого отношения. Тогда Сергея передали в полицию, где и выяснилось, что мужчина в 2014 году дезертировал из "армии "ДНР" и все это время был рабочим на строительстве. По данным телеграмм-канала, мужчина сбежал из воинской части боевиков "ДНР" и восемь лет находился в розыске.

Напомним, в Украине будут судить российского генерала-уроженца Винницкой области, который руководил действиями подразделений "ДНР" и помогал группе "Стрелкова/Гиркина".

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