Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Севастопольской бухте беспилотниками были поражены по меньшей мере 3 российских корабля: расследование GeoConfirmed

Дата публикации
Просмотры
218
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Севастопольской бухте беспилотниками были поражены по меньшей мере 3 российских корабля: расследование GeoConfirmed

Фото: Википедия

По меньшей мере, 3 корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками, считают расследователи.

29 октября в Севастопольской бухте раздались взрывы. Российские оккупанты сообщили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников", а силам ПВО удалось сбить все БПЛА. Впоследствии в Минобороны РФ сообщили о повреждение морского тральщика "Иван Голубец" и РЛС фрегата "Адмирал Макаров".

О произошедшем в Севастопольской бухте сообщили в OSINT-расследовании сообщества GeoConfirmed в твиттер.

Исследователи проанализировали имеющиеся видео и подтвердили атаку беспилотников и то, что россияне пытались их сбить с двух разных позиций, в том числе и с вертолета.

Также на видео попала атака на корабле "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" и тральщик "Иван Голубец". По версии исследователей GeoConfirmed, скорее всего, БПЛА попали в цель.

"Съемка прервалась, когда, по всей вероятности, беспилотник ударился о судно и взорвался", — говорится в сообщении расследователей.

Также на видео попал тральщик "Иван Голубец", в который тоже, вероятно, врезался беспилотник. По данным Минобороны России, судно получило "незначительные повреждения".

На основании отснятого материала расследователи GeoConfirmed сделали заключение, что для атак кораблей РФ было использовано от 6 до 8 надводных беспилотников — они прорвали оборону Севастопольской бухты и поразили по меньшей мере 3 корабля. Предполагают, что 2 БПЛА были уничтожены.

"USV действительно был в бухте между кораблями, ища свою цель. На основании кадров можно заключить, что он находился вблизи по меньшей мере четырех кораблей и для атаки на цель совершил почти разворот", — отмечают расследователи.

Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что в Севастополе были поражены корабель "Адмирал Макаров", который является носителем крылатых ракет "Калибр" и тральщик "Аквамарин-М" — "Иван Голубец", непосредственно участвовавший в минировании экономической зоны Украины .

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
218
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация