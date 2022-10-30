В Севастопольской бухте беспилотниками были поражены по меньшей мере 3 российских корабля: расследование GeoConfirmed

29 октября в Севастопольской бухте раздались взрывы. Российские оккупанты сообщили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников", а силам ПВО удалось сбить все БПЛА. Впоследствии в Минобороны РФ сообщили о повреждение морского тральщика "Иван Голубец" и РЛС фрегата "Адмирал Макаров".

О произошедшем в Севастопольской бухте сообщили в OSINT-расследовании сообщества GeoConfirmed в твиттер.

Исследователи проанализировали имеющиеся видео и подтвердили атаку беспилотников и то, что россияне пытались их сбить с двух разных позиций, в том числе и с вертолета.

Также на видео попала атака на корабле "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" и тральщик "Иван Голубец". По версии исследователей GeoConfirmed, скорее всего, БПЛА попали в цель.

"Съемка прервалась, когда, по всей вероятности, беспилотник ударился о судно и взорвался", — говорится в сообщении расследователей.

Также на видео попал тральщик "Иван Голубец", в который тоже, вероятно, врезался беспилотник. По данным Минобороны России, судно получило "незначительные повреждения".

На основании отснятого материала расследователи GeoConfirmed сделали заключение, что для атак кораблей РФ было использовано от 6 до 8 надводных беспилотников — они прорвали оборону Севастопольской бухты и поразили по меньшей мере 3 корабля. Предполагают, что 2 БПЛА были уничтожены.

"USV действительно был в бухте между кораблями, ища свою цель. На основании кадров можно заключить, что он находился вблизи по меньшей мере четырех кораблей и для атаки на цель совершил почти разворот", — отмечают расследователи.

GeoConfirmed Investigation.



What happened в Севастополе, Crimea?

A @GeoConfirmed thread.



We gathered lot of footage en були number our tweets xx/



Thx @TilmanPlan4Risk для этого изображения.



01/ pic.twitter.com/bJ4A3rcp1P — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что в Севастополе были поражены корабель "Адмирал Макаров", который является носителем крылатых ракет "Калибр" и тральщик "Аквамарин-М" — "Иван Голубец", непосредственно участвовавший в минировании экономической зоны Украины .

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