В Северодонецке оккупанты намеренно уничтожают оптовые склады с продуктами

Оккупанты прицельно бьют по продуктовым складам.

В Северодонецке Луганской области армия РФ намеренно уничтожает продуктовые склады.

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Об этом сообщают на странице Луганской военной госадминистрации.

Оккупанты продолжают обстреливать оптовые склады с продуктами питания. Бьют прицельно, потому что знают, куда именно. Им удалось нанести ущерб местному бизнесу, но жители города будут с едой, поскольку власти наладили поставки всего необходимого.

Всего в течение 21 марта в области повреждено около 25 объектов, из них – 2 многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

Напомним, что пиротехники Харькова продолжают разминировать боеприпасы кафиров.