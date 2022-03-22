В Северодонецке оккупанты намеренно уничтожают оптовые склады с продуктами

Оккупанты прицельно бьют по продуктовым складам.
В Северодонецке Луганской области армия РФ намеренно уничтожает продуктовые склады.
Об этом сообщают на странице Луганской военной госадминистрации.
Оккупанты продолжают обстреливать оптовые склады с продуктами питания. Бьют прицельно, потому что знают, куда именно. Им удалось нанести ущерб местному бизнесу, но жители города будут с едой, поскольку власти наладили поставки всего необходимого.
Всего в течение 21 марта в области повреждено около 25 объектов, из них – 2 многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.
Напомним, что пиротехники Харькова продолжают разминировать боеприпасы кафиров.