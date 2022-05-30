В Северодонецке оккупанты обстреляли авто с волонтерами и пропали три врача — Гайдай

В Северодонецке оккупанты обстреляли авто с волонтерами и пропали три врача — Гайдай

Российские оккупанты зашли на окраины Северодонецка в Луганской области.

Они продвигаются в глубь города.

Об этом в эфире Телемарафон сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне продвигаются в середину Северодонецка, бои продолжаются, ситуация очень тяжелая. В Северодонецке расстреляна машина с двумя волонтерами, они ранены, но в безопасности. Пропали три врача, передняя часть их автомобиля разорвана, связи с ними нет", — сообщил Гайда. .

Он добавил, что критическая инфраструктура Северодонецка разрушена, 60% жилищного фонда восстановлению не подлежит.

По его словам, пользоваться трассой Лисичанск – Бахмут опасно, сейчас используются более безопасные варианты эвакуации и подвоза гуманитарных грузов на Луганщину.

Напомним, что оккупанты вошли на окраины Северодонецка, есть погибшие и раненые мирные жители.

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