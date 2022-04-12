В Северодонецке оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи: ежедневно кормил 300 жителей

В здание попали восемь снарядов.

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи, который ежедневно кормил 300 человек.

Об этом со ссылкой на одного из организаторов сети Николая Надулического сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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По его словам, созданный волонтерами центр подвергся массированному обстрелу в понедельник, 11 апреля. В здание бывшего ДСК, где находился гуманитарный центр, попало сразу восемь вражеских снарядов. В результате обстрела состав загорелся. В помещении разрушены стены. Обошлось без жертв.

По словам Николая Надулического, центр кормил до 300 человек каждый день. Кроме того, он снабжал пищей и средствами гигиены прикованных к постели больных людей. "Общественные активисты ежедневно формировали наборы для маломобильного населения и на автомобиле или даже на велосипедах или пешком, доставляли их адресно", — рассказал он.

Как сообщалось, российские оккупанты не прекращают обстреливать Луганскую область : только в течение ночи уничтожены семь жилых домов. Больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

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