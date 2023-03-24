В Северодонецке создана военная администрация — указ Зеленского

На территории временно оккупированной Луганской области появились военные администрации в трех населенных пунктах.

В пятницу, 24 марта, в Луганской области образованы Гирская, Попаснянская и Северодонецкая городские военные администрации.

Соответствующий Указ №181/2023 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно документу, на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных указом президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021, созданы следующие военные администрации населенных пунктов:

Гирская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;

Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;

Северодонецкая городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области.

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"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", — говорится в тексте указа.

Выполнение необходимых мер, связанных с образованием военных администраций, поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Луганской областной государственной администрации

Напомним, во временно оккупированном Северодонецке Луганской области по состоянию на февраль 2023 года оставалось около 7-8 тысяч населения.

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