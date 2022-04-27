В Северодонецке священнослужитель сдавал оккупантам позиции украинских военных

Вчера, 26 апреля, в Северодонецке обнаружили священнослужителя, сотрудничавшего с оккупантами.
Священнослужитель передавал российским военным сведения о дислокации украинских войск.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля.
В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины.
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