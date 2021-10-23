В шаге от "красной" зоны: на Буковине усиливают карантин

В шаге от "красной" зоны: на Буковине усиливают карантин

Ограничения начнут действовать от 24 октября.

В Черновицкой области вводят жесткие ограничения для невакцинированных людей, ведь регион оказался на пороге "красной" зоны.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

Отмечается, что решение приняла 23 октября во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение вступает в силу с воскресенья, 24 октября. Соблюдение проверять специальные группы.

По словам, главы ОГА Сергея Осадчука, с каждым днем ​​на Буковине показатель COVID-заболеваемости растет. "Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные меры", — заявил он.

Таким образом с 24 октября сертификат о вакцинации, Дисней 72 часа ПЦР-тест или экспресс-тест или документ, который свидетельствует о выздоровлении от COVID-19 нужно показать, чтобы:

посещать заведения общественного питания, спортивные, культурные, развлекательные и другие учреждения;

ездить общественным транспортом, а также говорится о нерегулярных и регулярных перевозках в области.

Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров тому подобное. Кроме того, нельзя находиться в общественных местах без масок или респираторов.

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