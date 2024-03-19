В Шепетовке посмертный донор подарила новую жизнь четырем людям

Женщина, у которой врачи Шепетовской многопрофильной больницы констатировали смерть мозга, с согласия родственников стала доноркой для четырех человек.

Об этом рассказал Валерий Сивоконюк — заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Шепетовской многопрофильной больницы в Хмельницкой области, — пишет Укринформ.

По его словам, местная жительница получила черепно-мозговую травму, когда упала с велосипеда. Ее прооперировали и медики отчаянно боролись за жизнь. Но травма нанесла невосполнимый вред мозгу.

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“У пациентки констатировали смерть мозга. Но сердце, обе почки и печень были живы. А это – шанс на спасение еще четырех жизней. Огромное спасибо родственникам этой женщины, которые дали разрешение на изъятие органов”, — заявил Сивоконюк.

Почки и печень сразу забрали для пересадки реципиентам львовские медики, а сердце столичные.

Напомним, что в Украине впервые нашли донора костного мозга из отечественного реестра. Процедура донации была похожа на сдачу крови.

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