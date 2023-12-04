"В шести километрах — Бахмут": украинские воины показали "главную елку страны"

Украинские военные продолжают освобождать территории от российских захватчиков. Несмотря на это, не забывают и о том, что близятся праздники. Недалеко от одной из самых горячих точек фронта они показали украшенную елку.

Об этом идет речь на странице Сухопутных войск Украины.

По их словам, елку расположили в 6 километрах от Бахмута, где продолжаются тяжелые бои.

"Главная елка страны", — говорится в сообщении.

Елка в шести км от Бахмута

Какая ситуация на Бахмутском направлении

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Там Силами обороны отбиты 16 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Озаряновка Донецкой области.

Украинские бойцы третьей отдельной штурмовой бригады показали драматические кадры, снятые под артиллерийским и минометным обстрелом врага – закрепление на позициях после штурмовых действий под Бахмутом.

Тем временем темп боевых действий на фронте значительно замедлится из-за сложных погодных условий, но полностью война не будет останавливаться.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.