В шести областях Украины на 11 ноября объявлен желтый уровень опасности - подробности

Погода / © pixabay.com

В ряде областей Украины на 11 ноября прогнозируется ухудшение погодных условий.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС.

По данным синоптиков, значительные дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Для этих регионов объявлен I уровень опасности — желтый.

В гидрометцентре предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также привести к осложнению движения автотранспорта.

Специалисты советуют гражданам заранее планировать свои поездки, по возможности избегать дальних маршрутов.

Руководителям предприятий рекомендуется принять меры для минимизации рисков, а водителям — быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

