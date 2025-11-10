ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

В шести областях Украины на 11 ноября объявлен желтый уровень опасности - подробности

Синоптики объявили желтый уровень опасности в нескольких регионах.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Погода

Погода / © pixabay.com

В ряде областей Украины на 11 ноября прогнозируется ухудшение погодных условий.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС.

По данным синоптиков, значительные дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Для этих регионов объявлен I уровень опасности — желтый.

В гидрометцентре предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также привести к осложнению движения автотранспорта.

Специалисты советуют гражданам заранее планировать свои поездки, по возможности избегать дальних маршрутов.

Руководителям предприятий рекомендуется принять меры для минимизации рисков, а водителям — быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie