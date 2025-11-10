- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
В шести областях Украины на 11 ноября объявлен желтый уровень опасности - подробности
Синоптики объявили желтый уровень опасности в нескольких регионах.
В ряде областей Украины на 11 ноября прогнозируется ухудшение погодных условий.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС.
По данным синоптиков, значительные дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Для этих регионов объявлен I уровень опасности — желтый.
В гидрометцентре предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также привести к осложнению движения автотранспорта.
Специалисты советуют гражданам заранее планировать свои поездки, по возможности избегать дальних маршрутов.
Руководителям предприятий рекомендуется принять меры для минимизации рисков, а водителям — быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.
