В школах городов-миллионников зафиксировано замедление украинизации: почему это произошло

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень / © УНИАН

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Исследование подтверждает необходимость дальнейшего утверждения украинского языка в образовании, обслуживании, медиа и публичном пространстве.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире " Ранок.LIVE».

«Учитывая, что происходит не только в учебных заведениях, а вообще в Украине в вопросах замедления украинизации, можно сказать о том, что это мониторинговое исследование, оно в очередной раз докажет, что работа должна продолжаться и в учебных заведениях, и в сфере обслуживания, и в публичном пространстве, и в медиа в вопросах защиты языковых прав граждан Украины. Наше исследование, которое мы проводим совместно с Государственной службой качества образования, началось в 2022 году. То, собственно, и в 2022, и в 2023 годах мы видели самые высокие, наверное, за годы независимости уровни обеспечения соискателей образования, участников образовательного процесса, на этом и детей, и учителей, и родителей качественным образовательным продуктом», — сказал он.

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По его словам, в 2023 году зафиксировано замедление украинизации в образовании, особенно в городах-миллионниках: учителя, родители и ученики часто используют русский в быту и публичном пространстве.

«Но в прошлом году знаки замедления мы увидели, в частности, в отдельных учебных заведениях, особенно в городах-миллионниках, где сами учителя подтвердили, что они применяют режим в условности, скажем, в своем частном общении, во время проведения тех или иных воспитательных мероприятий. Не забываем о том, что участники образовательного процесса — это и родители, которые, к большому сожалению, до сих пор иногда слушают русскую музыку, пользуются русскими социальными сетями, предпочитают русский язык в других сферах. Поэтому так много нарушений мы фиксируем и в публичном пространстве, и наша статистика достаточно высока», — подчеркнул Кремень.

Он отметил, что, чтобы успешно реализовать украинизацию, важно сотрудничество родителей, местной власти и государства, в частности в контексте языковой политики и эффективного контроля на местах.

«Поэтому это мониторинговое исследование, которое мы проводим четвертый раз с 2022 года, очевидно, подтвердит и то, что работа должна продолжаться, и она будет касаться и вопросов государственной языковой политики, и будет касаться ответственности со стороны учредителей учебных заведений, то есть местных властей, ну и, конечно, родителей.

Тарас Кремень подчеркивает, что от родителей зависит, на каком языке общаются дети на дому, и это влияет на языковую среду в стране. Он также отмечает важность эффективной государственной языковой политики, которая должна включать контроль на местах и информационно-разъяснительную работу.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский язык практически полностью вытеснил русский из школ — 99% заведений уже обучают на государственном языке.