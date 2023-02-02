В школах Ивано-Франковска могут сократить каникулы: когда возобновят обучение

Школы в Ивано-Франковске могут возобновить учебный процесс уже 13 февраля, а не 26 февраля, как планировалось ранее. К слову, на каникулы учащиеся ушли еще 26 декабря.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Мы предварительно об этом поговорили, но еще отслеживаем ситуацию со светом, теплом и безопасностью. То есть дети уйдут с 13 февраля. Мы уже готовимся. хотели немного дольше, но, думаю, будет с 13 февраля”, – отметил мэр.

По его словам, в городе также уменьшилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Это также один из факторов, позволяющий 13 февраля начать детей на обучение.

Вместе с тем Марцинков подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день планы именно такие — вернуть детей за парты уже через две недели.

Напомним, обучение в школах Киева после продолжительных зимних каникул возобновилось 30 января. 97% столичных школ, имеющих укрытие, возобновляют обучение в смешанном формате – как онлайн, так и офлайн.

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