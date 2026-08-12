В школах изменили правила реагирования на буллинг: что должны знать родители и учителя

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В Украине обновили порядок реагирования на случаи буллинга и насилия в учебных заведениях. Новые правила касаются школ, детских садов и других учебных заведений.

Об изменениях сообщила Ювенальная полиция Украины со ссылкой на текст обновленного приказа МОН.

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Речь идет об обновлении порядка реагирования на случаи буллинга (травли), утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 28 декабря 2019 №1646.

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Сообщения о насилии будут рассматриваться в течение 24 часов

Согласно обновленным правилам, сообщения о возможном насилии должны быть рассмотрены в течение 24 часов со дня его регистрации.

Если в ситуации выявлены признаки насилия, руководитель учебного заведения обязан не позднее чем через три часа в письменном виде уведомить об этом Национальную полицию и службу по делам детей.

Определяет ли школа, что был буллинг?

Одно из ключевых изменений касается установления факта буллинга.

Комиссия учебного заведения больше не определяет, был ли факт буллинга. По информации Ювенальной полиции, это только компетенция суда.

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Задача комиссии состоит в том, чтобы оценить ситуацию, определить потребности ребенка, организовать необходимую поддержку и принять решение в его лучших интересах.

Кто еще получил защиту

Обновленный порядок также распространяется на более широкий круг людей в учебных заведениях.

Теперь его действие касается не только непосредственных участников образовательного процесса, а всех участников коллектива учебного заведения. В частности, речь идет о технических работниках и лицах, привлеченных к работе заведения.

В Ювенальной полиции отметили, что изменения должны помочь сформировать в учебных заведениях единый подход к предотвращению насилия и защиты прав детей.

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«Обеспечение безопасности детей в школах и детских садах — это общая задача правоохранителей, педагогов и всего общества», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети было распространено видеоконфликт между несовершеннолетними. На нем зафиксировано, как одна из девушек наносит удары другой. Позже эта 11-летняя девушка скончалась. В полиции предполагают, что подросток могла совершить самоубийство.

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