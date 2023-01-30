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В школах Каховского района Херсонщины оккупанты запрещают детям учиться по украинской программе — Генштаб

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В школах Каховского района Херсонщины оккупанты запрещают детям учиться по украинской программе — Генштаб

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на оккупированные территории Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым.

В местных школах населенных пунктов Каховского района Херсонской области российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины 30 января.

"Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое обучение вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым", — сообщили в Генштабе.

Напомним, в России полиция пришла к школьнику, который на уроке спросил, почему Путин начал войну против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
281
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