В школах Каховского района Херсонщины оккупанты запрещают детям учиться по украинской программе — Генштаб

Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на оккупированные территории Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым.

В местных школах населенных пунктов Каховского района Херсонской области российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины 30 января.

"Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое обучение вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым", — сообщили в Генштабе.

Напомним, в России полиция пришла к школьнику, который на уроке спросил, почему Путин начал войну против Украины.

Учеба в подвалах: в деоккупированном Лимане возобновили уроки для пол тысячи детей

Читайте также: