В школах Львовской области началось обучение: в большинстве заведений дистанционка

Очная учеба будет проходить в 54 школах.

В понедельник, 14 марта, во Львовской области начнется обучение в школах.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, формат обучения каждое заведение определяло самостоятельно и согласовывалось с военной администрацией. Большинство школ региона будут работать дистанционно. Очное обучение будет проходить в 54 образовательных учреждениях области. В нескольких школах будет смешанный формат.

"Для детей, не имеющих возможности посещать школу, Департамент образования и науки Львовской ОВА совместно с Львовской политехникой создали проект Дистанционная школа на платформе Moodle", — рассказал Козицкий.

К платформе присоединился 1301 ученик. Больше всего – из Харьковской области – 57%, из которых 49% сейчас находятся области. Из Киевской области в Дистанционную школу присоединился 21% детей. Кроме того, около 8% школьников присоединились из-за границы.

К слову, в школах Абла 28 февраля начались каникулы. А в связи с введением военного положения заведения дошкольного образования временно прекращают образовательный процесс.

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