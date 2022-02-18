В школах Одессы отменяют дистанционку: когда ученики вернутся за парты

В месте была введена дистанционная учеба 27 января.

В Одессе отменяют дистанционное обучение в школах.

Об этом сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, пишет Думская.

С понедельника, 21 февраля, ученики могут снова сесть за школьные парты. Впрочем, возможность дистанционного формата обучения все же сохраняется.

"Если родители хотят продлить дистанционное обучение, им необходимо сообщить об этом администрации школы. Ребенок будет учиться онлайн в составе "сборного" класса", — подчеркнула она.

К слову, в Одессе перешли на дистанционную форму обучения еще 27 января. Такое решение приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Детей отправили по домам, чтобы предотвратить массовое инфицирование. Шло тогда не только коронавирусом. Дети массово болели острыми респираторными заболеваниями и гриппом.

Как сообщалось, качество дистанционного образования вызвало массу замечаний и возмущений: краткие уроки, не у всех есть компьютеры, не везде – Интернет. А во время очередной волны "коведы" в школах банально не хватает учителей, тоже массово болеющих, а уроков, соответственно — нет вообще. О том, что делать в этой ситуации — в материале ТСН.

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