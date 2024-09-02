В школах появятся инспекторы, которые будут контролировать учеников и учителей

В этом году в украинских школах введут инспекторов Службы образовательной безопасности для обеспечения безопасности учащихся и учителей.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Инспекторы Службы образовательной безопасности начнут работу в украинских школах в этом году. Их задача включает мониторинг стандартов безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации, помощь в разрешении конфликтов и кризисных ситуаций.

Сейчас такие специалисты работают в 763 школах в 20 регионах Украины, а до конца 2024 планируют охватить 2 000 учебных заведений. Инспекторы будут выступать посредниками между школой, родителями, учениками и учителями, обеспечивая взаимодействие и реагирование на вызовы. Их обязанности включают в себя профилактику чрезвычайных ситуаций, организацию пропускного режима, коммуникацию с экстренными службами и реагирование на правонарушения.

Напомним, как мотивировать ребенка к выполнению простых задач, а также о том, как родителям следует вести себя, когда ребенок после каникул не хочет идти в школу.

Читайте также: