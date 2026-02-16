В школах учеников будут проверять металлодетекторами - детали МВД

Металлоискатель / © ТСН

МВД обновило стандарты безопасности в школах на период военного положения: теперь обязательно физическая охрана, проверка учеников металлодетекторами и видеонаблюдение.

Об этом говорится в приказе Министерства внутренних дел Украины.

Каждая школа теперь должна иметь профессиональную охрану, которую обеспечивают или полиция охраны, или лицензированные частные охранные фирмы. Все посетители и ученики пятых-одиннадцатых классов будут проходить обязательную проверку металлодетекторами при входе в учебное заведение.

Камеры видеонаблюдения должны работать постоянно, а записи храниться не менее 30 суток. Важно, что все эти меры безопасности не должны финансироваться за счет родителей. Также обновленные требования предусматривают новые обязанности для охраны и четкий режим доступа в школу.

По новым правилам, утвержденным МВД, школы должны усилить меры безопасности, чтобы защитить учеников, педагогов и персонал от военных и бытовых угроз. Документ определяет четкие правила доступа к школьным помещениям и обязательное техническое оснащение учебных заведений.

Охранники должны появляться на свои посты за час до начала уроков. В течение дня они будут осуществлять регулярные обходы территории и помещений, проверять исправность тревожной сигнализации, следить за соблюдением правил доступа и помогать в случае эвакуации в укрытия. Кроме того, школы обязаны установить систему срочного вызова полиции, например стационарную «тревожную кнопку» или мобильную систему.

Технические мероприятия включают установку камер видеонаблюдения на всех входах, коридорах, лестничных клетках, холлах, актовых и спортивных залах. При этом камеры нельзя устанавливать в раздевалках или уборных.

Также вводится обязательная проверка металлодетекторами. Количество устройств должно соответствовать количеству входов в школу. Осмотр будут проходить ученики пятых-одиннадцатых классов, все работники школы и посетители.

Финансировать меры безопасности должны учредители заведения, например местные общины, или другие законные источники.

