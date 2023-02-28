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В школах Украины могут ввести видеофиксацию уроков: что известно о новой инициативе

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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В школах Украины могут ввести видеофиксацию уроков: что известно о новой инициативе

Видеофиксация уроков: что известно о новой инициативе? / Фото: Pexels

В Верховной Раде Украины обсуждается возможность и целесообразность введения видеофиксации обучения в школах. В частности, будут записывать уроки. Читайте в материале ТСН.ua о преимуществах и недостатках видеофиксации уроков.

О дискуссии сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич. В частности, этот вопрос обсудили нардепы на заседании подкомитета по делам семьи и детей профильного комитета.

При этом Констанкевич подчеркнула, что речь идет о видеофиксации, которая будет записывать противоправные действия в школах. При необходимости такое видео будут прилагать к доказательствам или обращениям в суде. В СМИ или соцсетях его ни в коем случае публиковать не будут.

В частности, как рассказала заместительница, подобную систему уже имеют школы Великобритании, Израиля, Китая, Норвегии, США. Поэтому в ВР планируется изучать опыт этих стран.

Видеофиксация уроков: преимущества и недостатки

Хотя вопрос находится на уровне инициативы, он уже вызвал немало противоположных мнений и эмоций среди родителей. Они разделились на два лагеря: те, кто поддерживает видеофиксацию, и те, кто категорически против подобной системы.

Власти также видят как преимущества, так и недостатки или сложности в реализации видеофиксации учебного процесса. По словам Ирины Констанкевич, преимуществами системы могут быть:

  • противодействие мобингу и буллингу;
  • раскрытие краж благодаря их фиксации;
  • защита от ложных обвинений;
  • информация об инцидентах между педагогами и учащимися.

Однако, у видеофиксации уроков есть также и недостатки :

  • высокая стоимость оборудования; необходимость его обслуживания;
  • сложные процедуры защиты персональных данных;
  • нужно получить согласие всех без исключения участников образовательного процесса.

Пока что дискуссия продолжается. И только в том случае, если парламентарии поддержат инициативу, соответствующий законопроект будет внесен в Верховную Раду.

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Дата публикации
Просмотры
390
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