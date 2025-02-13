В школах Украины отменили золотые и серебряные медали

Теперь для записей в документах вместо формулировки "золотая медаль" или "серебряная медаль" будут использовать запись "с отличием".

В Украине отменили награждение выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки вступил в силу после регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Согласно документу, Положение о золотой и серебряной медали, которым школы руководствовались для награждения учащихся, утратило силу.

Теперь для записей в документах вместо формулировки "золотая медаль" или "серебряная медаль" будут использовать запись "с отличием".

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В то же время, запись "Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием" останется, как и на предыдущих документах об образовании.

К слову, бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале 2024 года сообщал, что в прошлом году государство потратило 1,8 миллиона гривен на закупку 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен на закупку 20,6 тысячи медалей для чествования выпускников.

Напомним, в Украине хотят разрешить школам оставлять учеников на второй год.

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