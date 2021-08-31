В школах в Сумской области учителя отказались от букетов на 1 сентября ради больного ребенка

В школах в Сумской области учителя отказались от букетов на 1 сентября ради больного ребенка

Педагоги призывают спасти жизнь 13-летний школьницы из Шостки.

В г. Шостка Сумской области учителя сразу с нескольких школ отказаться от букетов на 1 сентября и призвали родителей перевести эти деньги на лечение онкобольной 13-летней ученицы школы №8.

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Об этом сообщают на страницах школ г. Шостка в Facebook.

Известно, что у ребенка диагностировали первичную средостеную В-крупноклеточная лимфому IV-й стадии, с инвазией легких и сосудов грудной полости. Сейчас девочке требуется лечение, через что педагоги сразу нескольких городских школ призвали родителей не дарить им цветов на День знаний, а перевести эти средства на лечение ребенка.

"В этом году школа присоединяется к Всеукраинской акции добра "Благотворительность вместо цветов". Очень прошу помочь финансово на лечение от онкологии семье ученицы школы №8, 13-летней Софийке Гончаренко. Средства на лечение можно передать через своих классных руководителей или перевести на карту лично", — сообщили на странице школы №4 г. Шостка.

В школах №13 и №8 также педагоги также отказались от цветов, призвав спасти жизнь 13-летнего ребенка.

Напомним, сколько стоят цветы для праздничного букета.

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