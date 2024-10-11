В школах запретят разговаривать на русском на переменах: Минобразования поддержало законопроект

Министерство образования Украины поддержало законопроект о запрете общения на русском языке на переменах в школах. Но ведомство сделало "некоторые замечания" к проекту закона, который инициировала народная депутат из фракции "Голос" Наталия Пипа.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовый во время выступления на часе вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 11 октября.

Министр также добавил, что все решения, направленные на защиту украинского языка, должны предусматривать возможность равноценного, равноправного развития языков национальных общин Европейского Союза, но это не касается русского языка.

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"Это, безусловно, ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии", — подчеркнул Лисовый.

Законопроект №12086 о запрете общения на русском языке на территории школы, в том числе и на перерывах, зарегистрировали в Верховной Раде 1 октября. Инициатор документа Наталия Пипа отметила, что проект закона предлагает добавить в Закон об образовании понятие "украиноязычной среды", а также обязать учредителей, руководителей и работников учебных заведений создавать и поддерживать такую среду.

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После вступления в силу этого закона украинским учителям будет запрещено переходить на русский язык на территории школы – на перерывах, в столовой, а также в частном общении. Кроме того, педагогические работники учебных заведений могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском языке и делать замечания детям, говорящим на русском.

Согласно результатам мониторинга в 2023-2024 годах Госслужбы качества образования Украины и уполномоченного по защите государственного языка, только 41% учащихся общаются между собой исключительно на украинском языке.

Напомним, в Украине 81% граждан либо желают устранения русского языка из официального общения на всей территории страны, либо против его использования в своем регионе. Также во всех регионах Украины резко возросла доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в школах: в 2019 году таких было 8%, в 2023 – 52%.

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