В школах Житомира прекратят изучать русский язык — мэр Сухомлин

В Житомире с 1 сентября, в новом году, не будет классов, где изучают русский язык.

Сейчас в учебных заведениях города около 40 классов, где изучают язык государства-террориста России. Из обучающей программы будут выводить русский – этот вопрос мэрия уже отрабатывает вместе с департаментом образования.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"Этот язык ближайшие 20-30 лет украинским детям не будет давать перспектив. Я думаю, что после этой войны Россия много лет будет находиться в тяжелом состоянии. Мы видим, кто действительно защищает Украину — это европейские страны, Соединенные Штаты, Великобритания. Именно поэтому нашим детям более перспективно изучать иностранные языки тех стран, которые подставили плечо в столь тяжелое время", — сказал мэр.

Кроме того, в городе решили инициировать создание в школах летних лагерей по изучению украинского для детей-переселенцев.

"Детям (которые приехали в город — Ред.) трудно будет начать учебный процесс в наших школах на украинском языке. Чтобы помочь этим детям мы в июне начинаем летние лагеря. Это будут также языковые лагеря. Таким образом будем готовить детей к обучению", — пояснил Сергей Сухомлин.

Ранее мэр Сухомлин призвал исключить глав белорусских городов из проекта "Соглашение мэров", объединяющего европейские местные муниципалитеты. Кроме того, просит перенаправить средства, запланированные для белорусских подписантов, в поддержку украинских городов-членов соглашения.

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