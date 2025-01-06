Павербанк вызвал пожар в школе: в ГСЧС рассказали подробности инцидента

По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв павербанка в раздевалке.

6 января в 12:18 в Белоцерковском районе в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о задымлении в помещении школы-лицея №16 на улице Зеленой в городе Белая Церковь.

Об этом сообщило ГСЧС Киевщины.

Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, установили, что ячейка пожара находится в раздевалке спортивного зала.

Пожар удалось ликвидировать в 12.50. Погибших и потерпевших нет.

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По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв павербанка в раздевалке.

В момент чрезвычайной ситуации в школе были дети. Работники учебного заведения своевременно эвакуировали 9 учащихся. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве во время пожара в квартире погибли два человека, еще один человек пострадал. Инцидент на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе столицы.