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- Украина
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В школе Львова произошла стрельба: что известно
Во Львове школьники принесли пневматический пистолет и начали стрелять по одноклассникам. Полиция начала проверку.
В среду, 11 июня, во Львове ученики принесли с собой в школу пневматический пистолет и начали «испытывать» его на одноклассниках.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская в комментарии для 24 Канала.
По ее словам, информация об инциденте появилась в местных телеграм-каналах. Согласно сообщениям, дети не просто принесли оружие, но и начали «испытывать» его на одноклассниках.
Полиция узнала о происшествии во время мониторинга соцсетей и сразу начала проверку. Сейчас правоохранители выясняют, в какой именно школе это произошло и подтвердятся ли данные о стрельбе.
Напомним, 10 июня в австрийском городе Грац в школе BORG произошла стрельба: бывший ученик открыл огонь в классах, в результате чего погибли 11 человек, после чего он совершил самоубийство. Среди пострадавших — ученики и учителя.
В тот же день во Франции 15-летний ученик 9 класса средней школы напал с ножом на 31-летнюю школьную помощницу. Она погибла на месте.