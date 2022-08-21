В шлепках и шортах забрали на фронт: в "ЛНР" мобилизуют пациентов больниц с переломами рук и ног

В так называемой "ЛНР" уже почти не осталось мужского населения, потому что всех мобилизуют на фронт.

Военнослужащие в целом вылавливают их на улице, но в последнее время просто забирают из палат больниц.

Об этом в Сети рассказала жена одного из "мобилизированных".

"Сегодня моего мужа, который лежит на стационаре в больнице г. Алчевск, забрали на фронт. После капельницы его отпустили искупаться домой, на улице его задержали и, не слушая ничего, отправили в Белое (поселок Луганская область). Вместе с ним забрали парня с переломом кости пятки, который передвигается с палочкой, сейчас в Белом толпа людей с гипсами, переломами рук, ног и т.д", - написала она.

Происходящее женщина назвала произволами и прямым нарушением свободы и прав человека. Она также обратилась к подписчикам паблика с вопросом, что делать в такой ситуации.

Пользователи сети прокомментировали написанное:

Говорят, либо в Генпрокуратуру, либо в военную комендатуру.

Неужели вы действительно верите, что вам кто-нибудь поможет?

Хм. А когда в 2014 году сотрудничали с оккупантами, ложились перед украинской бронетехникой, проводили референдумы, вы о правах и законах не думали. Нет у вас прав, никаких. Все свои права и свободы вы променяли на "путин введи" и "независимость". А будете расплачиваться десятилетия. И вы, и ваши дети.

Хотели "русский мир" – получайте.

Я сталкивался. Это ненадолго. Вскоре мужа вернут домой в пакете и все будет хорошо. Не беспокойтесь.

Кто вам сказал, что в Луганде есть права человека? Рашка тупо геноцидит мужчин с оккупированных территорий.

Кажется, за что боролись на то и напоролись. Только в Украине вы качали права, а сейчас бесправные.

Ваша мечта сбылась, вы на России, наслаждайтесь...

Напомним, что в СНБО объяснили, почему "мобилизованные" в ОРДЛО отказываются воевать друг за друга.

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