В шортах среди снега: украинские полярники поддержали климатический марш, который состоится в Киеве

В шортах среди снега: украинские полярники поддержали климатический марш, который состоится в Киеве

Марш в столице запланирован на 26 сентября.

В шортах среди снега. Так украинские полярники со станции "Академик Вернадский" поддержали климатический марш, который состоится в Киеве.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 24 сентября.

Ученые сфотографировались в летней одежде на фоне заснеженной Антарктики, чтобы показать последствия изменений климата, которые наблюдают во время своих исследований. Полярники объяснили, за последние 50 лет средняя температура в Антарктиде возросла на 3 градуса — примерно такова разница климата между Украиной и Скандинавией. Это приводит к значительным изменениям в экосистемах региона: тают ледники, изменяется химический состав Южного океана, Антарктида "зеленеет", а некоторые виды животных захватывают новые, не присущие им ранее территории.

Климатический марш, к которому призвали присоединиться ученые, стартует в это воскресенье, 26 сентября, с Михайловской площади столицы и финиширует возле Верховной Рады.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку