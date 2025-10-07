- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3
- Время на прочтение
- 1 мин
В Шостке части домов уже вернули электроснабжение после атак РФ — ОВА
Энергетики работают круглосуточно, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.
В городе Шостка Сумской области, который получил удары от армии РФ, часть домов уже имеет постоянное электроснабжение, а в других свет подается по графикам.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
«Энергетики работают круглосуточно, с соблюдением всех условий безопасности. Специалисты делают все возможное, чтобы в каждом доме как можно быстрее возобновить стабильное энергоснабжение», — отметил Григоров.
По его словам, подача электроэнергии постепенно восстанавливается во всех микрорайонах общества.
Сейчас в части домов свет уже постоянно, а в других — подается по временным графикам.
Газоснабжение в городе возобновлено почти полностью.
Ранее сообщалось, что Служба Безопасности Украины работает на опережение и задерживает кротов, которые приводят российские ракеты на объекты энергетики.
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал, удастся ли России этой зимой оставить украинцев без газа и света.