В Шостке община заняла круговую оборону города от российских военных

В городе действуют пропуска.

Шосткинская территориальная община заняла круговую оборону от атаки русских военных.

Об этом сообщил городской голова Николай Нога.

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По его словам, во всех населённых пунктах и округах созданы отряды терробороны. "Общественные формирования наводят порядок и не дают возможности мародерства, обращают внимание на светомаскирующие мероприятия. Город работает в ограниченных условиях", — подчеркнул он.

В городе был введен пропуск. Они действуют в комендантское время – с 18.00 до 6.00. На улице может находиться только тот, у кого есть.

"Мы решили вопрос поставки в город дизельного горючего и газа. Не в полной мере, но на время получили эти материалы. Будем решать вопросы с поставкой в город бензина. Он практически заканчивается", — говорит Николай Нога.

Он сообщил, что в городе есть наличные деньги. Впрочем, сократились запасы продовольствия. Местные власти постепенно налаживают систему. "Из Чернигова, из Харькова, из Сум, из Киева привезти их сложно, но вместе с тем мы находим такие возможности", — рассказал мэр Шостки.