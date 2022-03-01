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В Шостке община заняла круговую оборону города от российских военных

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В городе действуют пропуска.

Шосткинская территориальная община заняла круговую оборону от атаки русских военных.

Об этом сообщил городской голова Николай Нога.

По его словам, во всех населённых пунктах и округах созданы отряды терробороны. "Общественные формирования наводят порядок и не дают возможности мародерства, обращают внимание на светомаскирующие мероприятия. Город работает в ограниченных условиях", — подчеркнул он.

В городе был введен пропуск. Они действуют в комендантское время – с 18.00 до 6.00. На улице может находиться только тот, у кого есть.

"Мы решили вопрос поставки в город дизельного горючего и газа. Не в полной мере, но на время получили эти материалы. Будем решать вопросы с поставкой в город бензина. Он практически заканчивается", — говорит Николай Нога.

Он сообщил, что в городе есть наличные деньги. Впрочем, сократились запасы продовольствия. Местные власти постепенно налаживают систему. "Из Чернигова, из Харькова, из Сум, из Киева привезти их сложно, но вместе с тем мы находим такие возможности", — рассказал мэр Шостки.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Дата публикации
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