Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В штаб оккупантов на Луганщине прилетел взрывной "привет" от ВСУ: уничтожены 3 десятка российских вояк

Дата публикации
Просмотры
2572
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В штаб оккупантов на Луганщине прилетел взрывной "привет" от ВСУ: уничтожены 3 десятка российских вояк

Фото: Getty Images

На Луганщине ВСУ несколькими ударами из артиллерии "закобзонили" три десятка оккупантов.

В Луганской области в штаб оккупантов "прилетело". Есть погибшие и раненые российские захватчики.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Подтверждено поражение подразделений противника за предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Милуватка, Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. Сейчас известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что в Херсонской области кадыровцы так убегали от ВСУ, что забыли забрать тела погибших товарищей. СБУ нашла с десяток тел российских тиктоквояк.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2572
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация