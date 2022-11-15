В штаб оккупантов на Луганщине прилетел взрывной "привет" от ВСУ: уничтожены 3 десятка российских вояк

На Луганщине ВСУ несколькими ударами из артиллерии "закобзонили" три десятка оккупантов.

В Луганской области в штаб оккупантов "прилетело". Есть погибшие и раненые российские захватчики.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Подтверждено поражение подразделений противника за предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Милуватка, Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. Сейчас известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что в Херсонской области кадыровцы так убегали от ВСУ, что забыли забрать тела погибших товарищей. СБУ нашла с десяток тел российских тиктоквояк.

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