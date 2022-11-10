В шутку предложил выстрелить: на Харьковщине женщина подстрелила в мужа из автомата, которым тот хвастался перед гостями

В Харьковской области женщина застрелила мужа во время застолья.

В Харьковской области женщина застрелила мужа из оружия, которым он хвастался перед гостями во время застолья.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Трагедия произошла 8 ноября в селе Высочиновка Чугуевского района. Во время застолья с друзьями 45-летний мужчина стал показывать присутствующим автомат Калашникова-74. Он послал патрон в патронник и передал оружие своей 51-летней жене и предложил ей выстрелить в его сторону.

Женщина нажала на пусковой крючок и попала в благоверного. От полученных ран он скончался на месте.

"По этому факту следователям открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. совершении преступления 2. – сообщили в полиции.

Напомним, что в Закарпатье во время ссоры отец убил 28-летнего сына. Мужчина ударил своего отпрыска ножом в сердце.

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