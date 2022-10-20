В Швеции неизвестные массово воруют уличные камеры: как к этому причастна Россия, и к чему здесь "Орланы"

В Швеции украли 100 камер контроля скорости, такие же были обнаружены на российских беспилотниках.

В Швеции последние несколько месяцев на трассах неизвестные воруют камеры контроля скорости. Аналогичные камеры затем находят у сбитых в Украине российских БПЛА.

Об этом сообщает издание Aftonbladet.

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Каждый день с трасс в Швеции неизвестные воруют камеры контроля скорости. В металлических шкафах вдоль трасс размещены фотоаппараты Canon. Точно такие же камеры были обнаружены в российских самодельных беспилотниках "Орлан-10".

Да, один из таких беспилотников был сбит ВСУ. Внутри него обнаружили камеру Canon, прикрепленную липучкой к небольшой стальной пластине. В качестве топливного бака в беспилотнике используется пластиковая бутылка.

В полиции безопасности Швеции заявляют, что им известна информация о связях между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками.

По данным Шведской транспортной администрации, за последние месяцы по всей стране было похищено около сотни камер слежения за дорожным движением. Из всей утвари из железного шкафа, где находилось оснащение, воры забирали только фотоаппарат.

Напомним, что россияне воруют не только фотоаппараты в Швеции, но и беззастенчиво вывозят имущество украинцев. Так, из Херсона на левый берег российские кафиры начали переправлять пожарные и гражданские авто.

Раньше мы писали о российском оккупанте из Бурятии, который украл у украинца камеру. Теперь жизнь бурята "в трусах" может наблюдать не только владелец камеры, но и все желая благодаря видео в соцсети.

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