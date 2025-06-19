В Швейцарии планируют ограничить защиту украинских беженцев

Правительство Швейцарии готовит новые ограничения для украинских беженцев

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В Швейцарии планируется ограничить защиту украинских беженцев, через три с половиной года после начала полномасштабной российской агрессивной войны солидарность с переселенцами из Украины заметно снижается.

Об этом швейцарское издание NZZ.

Издание пишет, что на этой неделе Швейцарская народная партия (SVP) внесла в Национальный совет представление о полной отмене статуса защиты S, утверждая, что значительные части украинской территории были спасены от боевых действий и могут считаться стабилизированными. Те, кто действительно нуждается в защите, должны пройти обычную процедуру предоставления убежища в будущем, заявил Blick руководитель парламентской группы SVP Томас Эши.

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«Действительно, украинские беженцы создают проблемы для кантонов. Их количество остается практически стабильным или даже несколько растет в течение многих лет. жилье — в дополнение к местам для всех других искателей убежища. Хотя уровень занятости среди украинцев медленно растет, две трети не зарабатывают на жизнь самостоятельно», — говорится в статье.

Ведание напоминает, что в прошлом году парламент Швейцарии уже четко дал понять, что терпение заканчивается и нужен более жесткий подход. Обе палаты приняли предложение члена Совета государств от партии Санкт-Галлена Эстер Фридли, согласно которому не все украинцы должны получать защиту. Лица, чье последнее место жительства не находилось в украинских регионах, полностью или частично оккупированных Россией, или в которых «ведутся более или менее интенсивные боевые действия», больше не должны иметь права на получение статуса защиты S. Лица, уже получившие защиту, исключены из этого изменения. Такое решение принял парламент.

Запад Украины также подвергается атакам

Теперь Федеральный совет должен определить критерии, которые он намерен использовать для различения безопасных регионов от опасных. Она может принять решение по этому щекотливому вопросу к летним каникулам. Когда к ним обратились, Государственный секретариат по миграции (SEM) просто заявил, что Федеральный совет предоставит информацию «вскоре». В следующую среду правительство соберется на свое последнее очередное заседание перед летними каникулами.

Их задача не совсем легкая, ведь россияне атакуют по всей Украине, и практически нет места, где можно было бы исключить опасность. Даже в регионах западнее Киева, с декабря, когда Национальный совет одобрил просьбу Фридли, произошли десятки ударов беспилотников, боевых операций и артиллерийских обстрелов. В частности, города регулярно подвергаются обстрелам, что неоднократно приводит к жертвам, согласно данным Проекта данных о местах и событиях вооруженных конфликтов (Acled).

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Однако Швейцария не станет первой страной, которая ограничит защиту для украинских беженцев. В сентябре Норвегия объявила шесть регионов безопасными, а в январе добавила в этот список еще восемь. Североевропейская страна была названа образцом для Швейцарии во время дебатов в Национальном совете в декабре. Люди из этих четырнадцати регионов не будут получать автоматически статус коллективной защиты после въезда в Норвегию, а должны будут подать заявление на получение убежища.

Однако статус уже находящихся в стране лиц будет автоматически продлен. Количество заявлений на коллективную защиту в Норвегии действительно уменьшилось за последние месяцы, хотя эта категория включает не только украинцев. Однако количество украинцев в стране почти не изменилось: хотя в Норвегии проживает около 5,5 миллиона человек, сейчас там все еще проживает больше украинцев, чем в Швейцарии.

Но откуда берутся искатели убежища в Швейцарии? SEM систематически регистрирует их точное происхождение только с июля 2022 года, поэтому информация примерно о 40 000 человек пока недоступна. Поскольку в Швейцарии рассматриваются только новые заявки, на практике это не имеет большого значения. Однако сравнение с норвежским списком показывает примерно, какую часть искателей убежища это касается. Из примерно 30 000 человек, чье происхождение уже зафиксировано SEM, лишь около 6400 происходят из четырнадцати областей, которые Норвегия имеет в своем списке. Более половины из них происходят из Киевской области, которая снова находится под усиленным огнем критики в течение некоторого времени и сейчас вряд ли считается безопасной.

Швейцария сталкивается с непониманием в столицах Европы

Однако большинство людей происходят из районов, пострадавших от войны. Поэтому кантоны пока не могут ожидать значительного облегчения от ограничения статуса защиты. инфраструктуру убежища — по крайней мере, инфраструктуру федерального правительства — в краткосрочной перспективе.

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Политику Швейцарии по отношению к Украине можно сравнивать с политикой Норвегии лишь частично. Поставляет военную технику, такую как шесть истребителей F-16.

Поэтому Федеральный совет должен быть осторожным во внедрении предложения Фридли, чтобы его не воспринимали в Европе как не имеющую солидарности в принятии искателей убежища. Две недели назад Европейская комиссия объявила, что продлит статус защиты на один год до марта 2027 года. Магнус Бруннер, комиссар ЕС по вопросам внутренних дел и миграции, подчеркнул, что решение о прекращении статуса защиты должно быть принято совместно государствами-членами ЕС, в том числе с Украиной, как только ситуация стабилизируется. Федеральный совет занял аналогичную позицию минувшей осенью, отметив, что Швейцария должна действовать в международно скоординированной манере.

«Ограничение статуса защиты S, таким образом, является, прежде всего, сигналом, воспринимаемым по-разному в зависимости от точки зрения. Однако на самом деле ход войны оказывает гораздо большее влияние на количество беженцев. Каким бы ни было решение Федерального совета, если Россия добьется успеха в своем наступлении, Европа — а значит и Швейцария — должны будут готовиться к новому наплыву искателей убежища», — заключается в статье.

Напомним, ЕС начал обсуждение сценариев завершения временной защиты для украинцев. Среди вариантов — последнее удлинение в год, новый статус на 10 лет или постепенный выход из программы.

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