В Симферополе раздались взрывы и стрельба: Крым массированно атакуют дроны

Крым / © Жовта стрічка

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В ночь на 20 июня во временно оккупированном Крыму зафиксировали массированную атаку беспилотников. По сообщениям местных Telegram-каналов и очевидцев, в Симферополе были слышны автоматные очереди и работа крупнокалиберных пулеметов, которыми российские военные пытались сбивать дроны.

Подписавшиеся местные каналы сообщают, что ракеты российской противовоздушной обороны, вероятно, закончились, поэтому военные перешли к стрелковому оружию.

Также стало известно о новой волне приближавшихся к Симферополю беспилотников. Часть дронов, по словам очевидцев, облетела город и направилась в сторону поселка Перевальное, где расположены военные объекты армии РФ.

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Кроме того, жители сообщили о взрыве в Железнодорожном районе Симферополя, а также пролете беспилотника над микрорайоном Фонтаны, после чего прогремел еще один взрыв.

Официальные российские власти ситуацию пока не комментировали. Информация о последствиях атаки и возможных пораженных объектах уточняется.

Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и пропал свет: сообщают об атаке дронов

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