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- Украина
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В Симферополе раздались взрывы и стрельба: Крым массированно атакуют дроны
Во временно оккупированном Симферополе ночью 20 июня прозвучала серия взрывов, местные жители сообщают о стрельбе из автоматов и пулеметов, а также новой волне заходящих на город беспилотников.
В ночь на 20 июня во временно оккупированном Крыму зафиксировали массированную атаку беспилотников. По сообщениям местных Telegram-каналов и очевидцев, в Симферополе были слышны автоматные очереди и работа крупнокалиберных пулеметов, которыми российские военные пытались сбивать дроны.
Подписавшиеся местные каналы сообщают, что ракеты российской противовоздушной обороны, вероятно, закончились, поэтому военные перешли к стрелковому оружию.
Также стало известно о новой волне приближавшихся к Симферополю беспилотников. Часть дронов, по словам очевидцев, облетела город и направилась в сторону поселка Перевальное, где расположены военные объекты армии РФ.
Кроме того, жители сообщили о взрыве в Железнодорожном районе Симферополя, а также пролете беспилотника над микрорайоном Фонтаны, после чего прогремел еще один взрыв.
Официальные российские власти ситуацию пока не комментировали. Информация о последствиях атаки и возможных пораженных объектах уточняется.
Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и пропал свет: сообщают об атаке дронов