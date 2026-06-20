ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

В Симферополе раздались взрывы и стрельба: Крым массированно атакуют дроны

Во временно оккупированном Симферополе ночью 20 июня прозвучала серия взрывов, местные жители сообщают о стрельбе из автоматов и пулеметов, а также новой волне заходящих на город беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Крым

Крым / © Жовта стрічка

В ночь на 20 июня во временно оккупированном Крыму зафиксировали массированную атаку беспилотников. По сообщениям местных Telegram-каналов и очевидцев, в Симферополе были слышны автоматные очереди и работа крупнокалиберных пулеметов, которыми российские военные пытались сбивать дроны.

Подписавшиеся местные каналы сообщают, что ракеты российской противовоздушной обороны, вероятно, закончились, поэтому военные перешли к стрелковому оружию.

Также стало известно о новой волне приближавшихся к Симферополю беспилотников. Часть дронов, по словам очевидцев, облетела город и направилась в сторону поселка Перевальное, где расположены военные объекты армии РФ.

Кроме того, жители сообщили о взрыве в Железнодорожном районе Симферополя, а также пролете беспилотника над микрорайоном Фонтаны, после чего прогремел еще один взрыв.

Официальные российские власти ситуацию пока не комментировали. Информация о последствиях атаки и возможных пораженных объектах уточняется.

Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и пропал свет: сообщают об атаке дронов

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
158
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie