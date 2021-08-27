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В Симферополе во время застолья пьяный мужчина столкнул знакомую с балкона восьмого этажа

В Симферополе во время застолья пьяный мужчина столкнул знакомую с балкона восьмого этажа

pixabay.com

Пострадавшая скончалась до приезда "скорой".

В симферопольском поселке Гресовский во время застолья нетрезвый местный житель сбросил женщину с балкона восьмого этажа.

Об этом сообщают РИА Новости.

Как рассказали в полиции, компания в квартире в течение длительного времени распивала алкогольные напитки.

"Во время конфликта 50-летний мужчина перебросил с балкона квартиры, расположенной на 8 этаже дома, свою знакомую. От полученных травм 39-летняя потерпевшая скончалась", — говорится в сообщении следователей.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное производство. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Напомним

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