В Симферополе во время застолья пьяный мужчина столкнул знакомую с балкона восьмого этажа

Пострадавшая скончалась до приезда "скорой".
В симферопольском поселке Гресовский во время застолья нетрезвый местный житель сбросил женщину с балкона восьмого этажа.
Об этом сообщают РИА Новости.
Как рассказали в полиции, компания в квартире в течение длительного времени распивала алкогольные напитки.
"Во время конфликта 50-летний мужчина перебросил с балкона квартиры, расположенной на 8 этаже дома, свою знакомую. От полученных травм 39-летняя потерпевшая скончалась", — говорится в сообщении следователей.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное производство. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.
Напомним
- В Киеве мужчина столкнул с седьмого этажа женщину. В результате потерпевшая скончалась на месте. Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до 15 лет.
- А в Луцке с шестого этажа новостройки выпала 19-летняя девушка, от травм она скончалась до приезда медиков. Предварительно известно квартиру в этом доме девушка снимала с подругами. В тот день они праздновали день рождения и выпили немало спиртного.