В Сирии из-за израильского удара погиб один из командующих Корпуса стражей революции Ирана

На инцидент уже успел отреагировать президент Ирана Эбрагим Раиси.

В Сирии в результате израильского авиаудара был убит командир военного крыла "Корпуса стражей исламской революции" (КИР) Ирана.

Об этом сообщает иранская служба Радио Свобода.

Как пишут иранские медиа, речь идет о командире Рази Мусави, старшем советнике сил КСИР "Кудс". Он был убит во время авиаудара вблизи сирийской столицы Дамаска.

В то же время подробности атаки не разглашаются, несмотря на то, что информационное агентство Ирана сообщило, что она произошла в районе Зейнабия в пригороде Дамаска.

На инцидент уже успел отреагировать президент Ирана Эбрагим Раиси. Он заявил, что Израиль "определенно заплатит за это преступление".

Напомним, ранее Министерство национальной обороны Турции сделало заявление по поводу воздушных операций в Северном Ираке и Сирии.

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