"В Сирии россияне осуществили интервенцию очень дешево": депутат Европарламента о том, сможет ли РФ повторить в Украине сирийский сценарий

Война в Украине не продлится годами, а РФ не удастся повторить здесь сирийский сценарий.

Об этом в интервью ТСН рассказал действующий депутат Европарламента, а в прошлом – министр национальной обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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"В Сирии была гражданская война, где россияне осуществили интервенцию очень "дешево" (т.е. это не стоило им много с точки зрения вложенных ресурсов – ред.) с каким-то очень грубым оружием. То, что мы видим сейчас, (в Украине – ред.) — это национально-освободительная борьба. Есть способ закончить эту войну и без переговоров. Россия должна уйти из Украины или из-за собственного желания, или из-за давления", — сказал Сикорский.

Он добавил, что легче всего было бы, если бы Украина просто вернула свою международно признанную территорию, а затем остановилась.

"Вы знаете, что даже после этого останутся проблемы: военные преступления, репарации, похищенные дети, депортированное население. Но вы по крайней мере сможете начать восстанавливать свою страну. Но если, с другой стороны, вы решите, что время не на вашей стороне, поэтому вы решите начать переговоры, никто вас в этом тоже не будет обвинять. Мы должны помочь вам в том, чего именно вы хотите достичь", — сказал депутат Европарламента.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с лидером Китая Си Цзиньпином. Он призвал его вразумить Путина "вернуться за стол переговоров" о войне РФ против Украины.

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