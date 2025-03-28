В системе «Укрзализныци» произошел сбой: что известно

Сбой в системе «Укрзализныци» / © Укрзализныця

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У «Укрзализныци» произошел масштабный технический сбой. Пока невозможно приобрести билеты ни на сайте, ни в приложении.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и онлайн-поддержка», — говорится в сообщении.

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Как купить билет:

Билеты на поезда (включая международные с 26-27 марта) доступны только в кассах на вокзалах.

Военные могут оформить билет в поезде через начальника.

Что делать, если билет куплен онлайн, но не загружается:

Если вы уже купили билет онлайн, но не можете его скачать — проверьте почту: там должна быть PDF-копия.

Если и там нет – приходите на посадку за 20 мин до отправки.

Если военный приобрел билет в Армия+, а он не загружается — пишите в комментарии на официальной странице Укрзализныци в Facebook.

Напомним, «Укрзализныця» возобновила продажу и возврат билетов онлайн.