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- Украина
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В системе «Укрзализныци» произошел сбой: что известно
Онлайн-продажа билетов «Укрзализныци» временно не работает.
У «Укрзализныци» произошел масштабный технический сбой. Пока невозможно приобрести билеты ни на сайте, ни в приложении.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
«Временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и онлайн-поддержка», — говорится в сообщении.
Как купить билет:
Билеты на поезда (включая международные с 26-27 марта) доступны только в кассах на вокзалах.
Военные могут оформить билет в поезде через начальника.
Что делать, если билет куплен онлайн, но не загружается:
Если вы уже купили билет онлайн, но не можете его скачать — проверьте почту: там должна быть PDF-копия.
Если и там нет – приходите на посадку за 20 мин до отправки.
Если военный приобрел билет в Армия+, а он не загружается — пишите в комментарии на официальной странице Укрзализныци в Facebook.
Напомним, «Укрзализныця» возобновила продажу и возврат билетов онлайн.