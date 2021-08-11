В СИЗО Луцка умер мужчина, который жестоко убил бывшую жену и 22-летнюю дочь

В СИЗО Луцка умер мужчина, который жестоко убил бывшую жену и 22-летнюю дочь

Тело умершего отправили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

В Луцке в следственном изоляторе умер 62-летний мужчина, который топором зарубил свою бывшую жену и дочь.

Об этом сообщает "Суспільне".

В Луцком СИЗО вчера, 10 августа, около 21:00 умер мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин: 56-летней бывшей жены и 22-летней дочери.

В пресс-службе Нацполиции Луцкой области сообщают, что кроме умершего в камере находилось еще четверо заключенных.

"Все они опрошенные следователями. Было установлено, что телесные повреждения ему никто не наносил. Чтобы установить окончательную причину смерти, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", — рассказал главный специалист сектора коммуникации Нацполиции области Олег Плазовский.

По факту смерти заключенного открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и 140 ( "Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного". УК.

Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Мурахевич, в Луцкое СИЗО к заключенному вызвали экстренную медицинскую помощь.

Напомним, что 20 июля в Луцке мужчина убил жену и дочь. 56-летнюю мать он зарубил в постели, а дочь — в коридоре.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку