- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 2 мин
В СИЗО Полтавы создали "камеру пыток": шестеро сотрудников предстанут перед судом
Заключенного приковывали наручниками, лишали еды и воды, а процесс фиксировали на камеры наблюдения. Работникам СИЗО грозит до 12 лет.
На Полтавщине завершили досудебное расследование по делу о пытках в следственном изоляторе. В суд направлено обвинительное заключение в отношении шести сотрудников Полтавского СИЗО.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
По данным следствия, один из заключенных пожаловался на условия содержания. В ответ начальник отдела режима и охраны решил «проучить» его и приказал обустроить специальное помещение в медчасти. Там заключенного приковывали наручниками к металлической кровати, связывали ноги веревками, лишали еды, воды и доступа к туалету более чем на сутки.
Руководитель отдела следил за пытками через камеры видеонаблюдения и время от времени заходил в помещение, приказывая подчиненным снова затягивать путы, когда жертва пыталась их ослабить.
Впоследствии сотрудники СИЗО пытались скрыть преступление, удалив записи с камер, однако следователям удалось восстановить копии. В рамках расследования провели девять обысков, 56 допросов, восемь экспертиз и 19 осмотров видеозаписей и вещественных доказательств.
На скамье подсудимых оказались начальник отдела, дежурный помощник начальника учреждения, трое старших по корпусу и младший инспектор отдела режима и охраны. Им инкриминируют пытки (ч. 3 ст. 127 УК Украины), за которое предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
Двое из обвиняемых уже уволены, остальные — отстранены от должностей. Процессуальное руководство по делу осуществляет Полтавская областная прокуратура.
Напомним, в пятницу, 12 сентября, в селе Подрясное Львовской области произошла стрельба. Двух мужчин застрелили прямо в автосервисе.