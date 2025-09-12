ТСН в социальных сетях

Украина
44
В СИЗО Полтавы создали "камеру пыток": шестеро сотрудников предстанут перед судом

Заключенного приковывали наручниками, лишали еды и воды, а процесс фиксировали на камеры наблюдения. Работникам СИЗО грозит до 12 лет.

София Бригадир
Следственные действия

Следственные действия / © Государственное бюро расследований

На Полтавщине завершили досудебное расследование по делу о пытках в следственном изоляторе. В суд направлено обвинительное заключение в отношении шести сотрудников Полтавского СИЗО.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, один из заключенных пожаловался на условия содержания. В ответ начальник отдела режима и охраны решил «проучить» его и приказал обустроить специальное помещение в медчасти. Там заключенного приковывали наручниками к металлической кровати, связывали ноги веревками, лишали еды, воды и доступа к туалету более чем на сутки.

Руководитель отдела следил за пытками через камеры видеонаблюдения и время от времени заходил в помещение, приказывая подчиненным снова затягивать путы, когда жертва пыталась их ослабить.

Впоследствии сотрудники СИЗО пытались скрыть преступление, удалив записи с камер, однако следователям удалось восстановить копии. В рамках расследования провели девять обысков, 56 допросов, восемь экспертиз и 19 осмотров видеозаписей и вещественных доказательств.

На скамье подсудимых оказались начальник отдела, дежурный помощник начальника учреждения, трое старших по корпусу и младший инспектор отдела режима и охраны. Им инкриминируют пытки (ч. 3 ст. 127 УК Украины), за которое предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Двое из обвиняемых уже уволены, остальные — отстранены от должностей. Процессуальное руководство по делу осуществляет Полтавская областная прокуратура.

