В СИЗО Полтавы умерла 20-летняя девушка, получившая 15 лет за убийство инструктора тира

В СИЗО Полтавы умерла 20-летняя девушка, получившая 15 лет за убийство инструктора тира

Прокуратура факт смерти девушки подтвердила.

Ночью в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире.

Вероника Моторина находилась в СИЗО, а не тюрьме, потому что приговор еще не вступил в законную силу и длилась апелляция.

Смерть девушки сегодня, 30 ноября, ТСН.ua подтвердили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

"Факт смерти девушки подтверждаем. Причины смерти выясняют эксперты", — прокомментировала пресс-секретарь прокуратуры области.

Как сообщают в местных пабликах, Вероника Моторина накануне отказалась от еды, целый день курила и пила кофе. После этого у нее произошел эпилепический приступ. Жизнь девушки пытались спасти работники СИЗО и медики, вызванные на место происшествия.

Напомним, что девушка, застрелившая инструктора тира в Полтаве, утверждала, что из-за отношений с парнем хотела совершить самоубийство, однако случайно убила невинного человека.

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