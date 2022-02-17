В СИЗО с "днепровским стрелком" Артемием Рябчуком пытались встретиться командиры части НГУ

Адвокат стрелка считает такие попытки давлением на следствие.

В Днепре руководители воинской части 3021 НГУ, срочник которой застрелил 5 человек и ранил 5, пытались увидеться с ним в СИЗО.

Об этом сообщила адвокат 20-летнего подозреваемого Артемия Рябчука Тамила Ульянова.

По ее словам, разрешение на встречу вне криминального производства предоставили следователи Государственного бюро расследований.

"Может кто из юристов не знал, но следователи ГБР пользуются исключительным правом решать судьбу подозреваемых в СИЗО и предоставлять им разрешения на "свидание вне производства". Вижу в этих преступных действиях откровенное влияние на ход следствия и давление на нашего подзащитного Артемия Рябчука. Что на этот счет думает руководство ГБР и СБУ?", — возмутилась адвокат.

Напомним, что в Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 были тяжело ранены. Стрелка задержали на выезде из города.

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