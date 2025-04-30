В скандале с некачественными минами точку ставит СБУ: разоблачено большинство сделок с поставками для ВСУ — эксперт

СБУ разоблачила большинство незаконных сделок, связанных с поставками для ВСУ / © СБУ

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Служба Безопасности Украины разоблачила большинство незаконных сделок, связанных с поставками для ВСУ.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, комментируя задержание поставщиков некачественных мин.

Эксперт подчеркивает, что СБУ продолжает наказывать тех, кто предпринимает попытки наживаться на войне. «СБУ подтверждает статус правоохранительного органа, наиболее эффективно борющегося с коррупцией. Именно Служба разоблачила большинство незаконных сделок, связанных с поставками для ВСУ. Уничтожение подобных „тыловых схем“ — один из приоритетов для подчиненных Малюка», — считает Голобуцкий.

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Комментируя задержание поставщиков бракованных мин, эксперт акцентирует, что задержаны все, кто был причастен к этой схеме. «Помимо руководителей госпредприятия, также задержан экскеровник одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля соответствующего подразделения. Сейчас Украина все большую ставку делает на производство оружия. Поэтому искоренение таких схем — вопросы национальной безопасности и выживания государства», — пишет политолог.

«СБУ защищает обороноспособность Украины не только на фронте, но и внутри государства. На совести разоблаченных дельцов не просто украденные деньги, но и полученные ВСУ некачественные снаряды, а это жизнь наших военных. Подобные аферы подрывают обороноспособность сил обороны», — резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что на Днепропетровщине СБУ задержала гендиректора оборонного завода и его первого заместителя, которые поставили в ВСУ партию боеприпасов, оказавшихся непригодными к боевому применению.

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