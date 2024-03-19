В скандальный закон о мобилизации внесли важную поправку – нардеп

Оборонный комитет поддержал поправку №1197 к закону о мобилизации, гарантирующей, что если человек самостоятельно прибыл в ТЦК с отношением от воинской части, человека отправят именно в эту часть, а не куда угодно.

Об этом сообщил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Обсуждение на комитете было бурным. По странной (скажем прямо, советской) логике минобороны и генштаба, чем больше людей и частей охвачено рекрутингом, тем меньше мобилизационного резерва. Хотя по нормальной логике все с точностью до наоборот – чем больше вакансий в армии будет заполнено с помощью рекрутинга тем меньше вакансий останется заполнить через мобилизацию.

Причем качество пополнения из-за рекрутинга несравненно выше – ведь и часть отбирает именно тех специалистов, которые ей нужны, и мотивация рекрутов совсем другая – они идут на конкретную должность в конкретную часть, где могут лучше реализовать свои способности", — считает он.

По его мнению, рекрутинг создаст здоровую конкуренцию между подразделениями.

"Ибо если к одним частям (в том числе и фронтовым) стоит очередь желающих, а к другим никто не идет, это очевидно связано с разным качеством командиров, разным отношением к людям в разных частях. И повсеместное введение рекрутинга, защищенного законодательными гарантиями, заставит худшие части подтягиваться к лучшему", — отметил нардеп.

Напомним, в "Азове" предложили отправить по ухилянтам боевые бригады.

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