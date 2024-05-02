В скольких школах Украины до сих пор изучают русский язык как отдельный предмет – отчет языкового омбудсмана

По словам языкового омбудсмана, если дети в школе активнее используют государственный язык, то за пределами школы этот процент значительно меньше.

По состоянию на конец 2023 года в Украине осталось только три школы, в которых русский язык преподается как отдельный предмет.

Об этом говорится в годовом отчете языкового омбудсмена Тараса Кременя.

Количество заведений общего среднего образования, в которых обучение проходит исключительно на украинском языке, в 2023 году составило 12 155 – 98,4%. Кроме того, на украинском обучается 3 834 708 учащихся – 99,1%.

447 школьников (0,01%) учатся на русском языке на уровне с государственным. В 2022/2023 учебном году таковых было 1362.

В 2022 году количество учащихся, изучавших русский язык в школах, уменьшилось в более чем в 100 раз: с 454,8 тысяч в сентябре 2021 года до около 4 тысяч по состоянию на 1 сентября 2022 года.

В течение 2023/2024 у.г. это количество сократилось еще в 5 раз – до 768 учащихся.

Русский язык продолжают преподавать в трех школах страны.

Всего в предыдущий учебный год в адрес языкового омбудсмена поступило 27 обращений о нарушении языкового законодательства в общеобразовательных школах. Из них 9 из Киева, 6 – из Днепропетровской области, 4 – из Одесской, 3 – из Харьковской, 2 – из Львовской, по 1 из Волынской, Житомирской и Николаевской.

Если дети в школе активнее используют государственный язык, то за пределами школы этот процент значительно меньше. По результатам последнего опроса только 44% старшеклассников из сел и 36% городов общаются исключительно на украинском языке в кругу друзей.

Эти показатели даже ниже показателей языка общения на дому. Однако 13% детей из городов проявили склонность использовать преимущественно русский язык дома и в кругу друзей.

Исследования 2022 и 2023 годов указывают на то, что показатели использования украинского языка учениками/ученицами среди внутренне перемещенных лиц заметно ниже средних. Это объясняется тем, что среди детей-переселенцев большинство – учащиеся из восточных и южных регионов, где доминировал русский язык.

Также остается проблемой овладения некоторыми представителями нацменьшинств украинского языка. В частности, исследование показало, что в школах города Берегово на Закарпатье учатся 648 детей ромской национальности, 645 из которых учатся не на ромском и не на украинском, а на венгерском языке.

Ранее сообщалось, что на Киевщине разразился скандал из-за восстановления лицея.

Читайте также: