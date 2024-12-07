В скором времени в Украине станет прохладнее: синоптик назвала даты

Пока низких температур не фиксируют.
В скором времени в Украине скоро станет ощутимо холоднее. К существенному уменьшению температуры воздуха следует быть готовым уже через неделю.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"Ощутимейшее похолодание придет с 13-14 декабря", — рассказала синоптик.
Между тем, завтра, в воскресенье, 8 декабря, погода в Украине будет облачной, но не холодной. На западе страны пройдут дожди из-за деятельности атмосферного фронта. Кроме того, осадки возможны в северных регионах, а также в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории нашего государства будет без существенных осадков.
"Температура воздуха в течение дня 8 декабря составит +1…+5 градусов, в южной части +4…+9, в Крыму до +10…+15 градусов", – сообщила Диденко.
В Киеве в воскресенье дождь возможен ночью и утром. Днем осадки прекратятся. В столице ожидается до 3 градусов тепла.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Украине сильно потеплеет. Да, 7-8 декабря ожидается порывистый ветер, в то же время температура воздуха вырастет.