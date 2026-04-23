В Славянске 100-летняя бабушка оформила загранпаспорт: куда поедет

100-летняя Александра Ивановна из Славянска готовится к путешествию за границу

В Славянске 100-летняя бабушка получила загранпаспорт, чтобы посетить внучку за границей.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

«В Славянский отдел ГУГТС в Донецкой области обратилась гражданка 1925 года рождения для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в сообщении миграционной службы.

Отмечается, что Александра Ивановна спланировала поездку в Европу для отдыха и посещения внучки. Ей пообещали быстро сделать загранпаспорт в ближайшие дни.

