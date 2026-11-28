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В Славянске из-под завалов пятиэтажки достали последнее тело: погибли 10 человек, в том числе ребенок
Спасатели шесть дней разбирали завалы уничтоженной российским авиаударом пятиэтажки, несмотря на постоянную угрозу повторных обстрелов и дронов, и 28 ноября деблокировали из-под руин последнее тело.
В Славянск в Донецкой области завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания российской авиации в пятиэтажный жилой дом — в результате атаки погибли 10 человек, среди которых есть ребенок.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
По данным чрезвычайных ситуаций, сегодня, 28 ноября, из-под завалов разрушенной многоэтажки деблокировали тело последнего погибшего.
Что известно о спасательной операции
Поисковые работы на месте трагедии продолжались шесть дней — с момента российского авиаудара 22 ноября.
За это время специалисты ГСЧС разобрали 402,5 тонн разрушенных строительных конструкций.
Работу спасателей постоянно усложняла ситуация с безопасностью: разбор завалов неоднократно приходилось приостанавливать из-за угрозы повторных ударов и активности российских беспилотников.
Напомним, 22 ноября враг нанес авиаудару по городу, попав в пятиэтажный жилой дом. Часть здания потерпела разрушения, под завалами оказались люди.
Ранее, 2 ноября, российские войска ударили двумя управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Славянска. В результате обстрела погибла 68-летняя женщина, еще от шести до семи человек получили ранения.